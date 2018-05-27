Vital Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота #11





(Пользователи) Сообщений: 5546

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 11:41 Я понимаю че юджин хочет. Ну я вижу по другому. Почему я хочу что б мои дети уехали от сюда? Потому что они учатся в русской школе а казахи в казахской. Когда они выростут , то не будет не какого единства и понимания между ними. Как сегодня, я могу зайти в юрту где нибудь в таразе( был) я знаю как там сидеть , мы найдем общий язык. Потому что мы в детстве сидели за одной партой, читали одну книгу на двоих. Как вариант , предлагаю полностью отменить все вывески на двух языках. Всех детей посадить за одну парту, как в ссср мальчик с девочкой, так и сейчас русский и казах. Тогда будет в будущем мир и единство народов. Тогда мы будем сильной страной. Ну а пока увы, я живу и работаю и деньги собираю для детей что б уехали. Скажите при чем это? Да при том, все начинается с мелочей.