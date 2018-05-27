Цитата: alex_60:

в дополнение.

я по по казахски не понимаю. на русском почем-то нет.

смотрю на эти плакаты и думаю, что же там написано.

может так и задумано?

Дело не в понимании, а в исполнении закона. Тут Юджин прав.

Но есть и противовес этой ситуации, тоже с точки зрения закона, но по факту не всегда исполняющийся у нас в регионе - не во всех частных предприятиях у нас могут обслужить на государственном языке, а ведь обязаны! Интересно, а в казахскоязычных газетах есть статьи по этому поводу?