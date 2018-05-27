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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ Обликоморале
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Обликоморале


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Сообщений: 4542
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут, на форуме, появился уже представитель акимата.
Интересно, он сможет ответить на заданные в теме вопросы?
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§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


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Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, хотелось бы выслушать мнение руководителя отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Жарасхана Науразбаева.
по этому вопросу. даже интересно что он ответит.
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§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в дополнение.
я по по казахски не понимаю. на русском почем-то нет.
смотрю на эти плакаты и думаю, что же там написано.
может так и задумано?
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§ Victor Yang
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10661
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.05.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в дополнение.
я по по казахски не понимаю. на русском почем-то нет.
смотрю на эти плакаты и думаю, что же там написано.
может так и задумано?

Дело не в понимании, а в исполнении закона. Тут Юджин прав.
Но есть и противовес этой ситуации, тоже с точки зрения закона, но по факту не всегда исполняющийся у нас в регионе - не во всех частных предприятиях у нас могут обслужить на государственном языке, а ведь обязаны! Интересно, а в казахскоязычных газетах есть статьи по этому поводу?
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§ alex_60
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 10:14
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