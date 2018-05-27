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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3612
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.05.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
При всем уважении, я футбол не перевариваю в принципе....

Цитата:
CHINOIS:
Ну и зря вы так... мы все едем смотреть:)))

Дядинька,вы в каком то месте врёте :lol:
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§ CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дядинька,вы в каком то месте врёте

я не переварияваю футбол, но я люблю Киев:))))
Особеннно вечерний:)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13874
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летний день в городе.

Жара... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13874
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все кафе - мороженные заполнены

до отказа... :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лориус Кариус-Герой Дня. точнее финала.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салаха жалко, ЧМ все таки не каждый день.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 07:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Жара...


ну если 20 градусов жара, то при 30 вы все там помрете.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Все кафе - мороженные заполнены


кафе замороженные ? что то не слышал про такие.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4542
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://m.youtube.com/watch?v=tgNE07Hwqto[/video]
Реал в третий раз реально выиграл.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вратаря жалко
Но Кнопп сказал что клуб его поддержит.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 10:32
Комментарий проходит проверку.
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Страница 811 из 811«1...809810811
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