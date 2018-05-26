alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12138





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:14 что то читаю какие то страсти

///Элементы тоталитаризма и цифровизация угрожают демократии в Германии – такое мнение все чаще звучит в немецком обществе. Новый "полицейский закон" в Баварии, вероятность массовой безработицы из-за цифровизации и необходимость введения безусловного базового дохода – важные темы дискуссий немецких экономистов, политиков и философов.//



///25 мая в Баварии, несмотря на многочисленные акции протеста, вступил в силу так называемый новый "полицейский закон" (Polizeiaufgabengesetz). Это самый строгий полицейский закон с 1945 г. Он позволяет полиции проводить превентивные скрытые действия не только в случае имеющейся опасности, как это было до сих пор, но и опасности потенциальной.

Определять эту степень будут сами полицейские. Это значит, что полиция сможет без ведома граждан просматривать их электронную переписку и прослушивать телефонные разговоры. Без разрешения суда будет проводиться слежка или ДНК-тесты, тогда как раньше такое разрешение было необходимо. Многие считают, что новый закон практически стирает разницу между полицией и секретными службами, а также противоречит принципам демократического государств////



ну как вам цифровизация?