Dron Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 416

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:37 Цитата:

Был в восточном всего один раз год назад, там вроде на тот момент была всего одна асфальтированная улица. Поэтому если начали делать остальные это же отлично. Значит и до вашей доберутся когда нибудь.

А вот на давно обжитых улицах поселка скорее всего дорог нормальных уже никогда не будет, а ситуация там ровно такая же, как и в приложенном видео.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31110 Восточный начали делать дороги, - написала читательница. - Но наша дорога возле лога не делается. Почему?Был в восточном всего один раз год назад, там вроде на тот момент была всего одна асфальтированная улица. Поэтому если начали делать остальные это же отлично. Значит и до вашей доберутся когда нибудь.А вот на давно обжитых улицах поселка скорее всего дорог нормальных уже никогда не будет, а ситуация там ровно такая же, как и в приложенном видео.Источник: