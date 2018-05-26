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§ NG.kz
На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать невозможно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32703
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 26 мая, на редакционный WhatsApp сообщила читательница под ником Жители Восточного. И прислала видеоролик в подтверждение своих слов.
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§ dandiv
Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.05.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как понять лог засыпали? :-o Их наоборот чистят, чтобы вода спокойно уходила
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§ Обликоморале
Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4540
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Это Казахстан, детка.(цы)
Нормальное вполне, современное явление.
Медицинским так сказать языком-одно лечат, другое калечат.
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§ dandiv
Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.05.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто сейчас активно ведется ремонт на Алтынсарина и Абая в районе Гагарина-Лермонтова, так вот судя по громадной куче земли на Абая там под дорогой меняют трубы (кольца) чтобы вода беспрепятственно с одного участка лога под дорогой протекала в следующий, в эти дни уже обратно землю сгребают (подходить не подходил - грязь месить не охота). По Алтынсарина накопали ям под колодцы и горизонтальным бурением между ними проходят - меняют водопровод, но возле лога тоже огромные кольца стоят, похоже тоже под дорогой будут трубы между участками лога менять. Лог от Алтынсарина до Дулатова недавно очищали, вот и думаю вроде как чистят лога, а не засыпают... а оказалось то не везде :-(
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§ Медный
Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Трудно представить: что случится, если эти логи засыплют?
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§ Dron
Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.05.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Восточный начали делать дороги, - написала читательница. - Но наша дорога возле лога не делается. Почему? 
Был в восточном всего один раз год назад, там вроде на тот момент была всего одна асфальтированная улица. Поэтому если начали делать остальные это же отлично. Значит и до вашей доберутся когда нибудь.
А вот на давно обжитых улицах поселка скорее всего дорог нормальных уже никогда не будет, а ситуация там ровно такая же, как и в приложенном видео.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31110
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§ Сыкымы
На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать невозможно
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.05.18 - 00:03
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