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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4538
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

И ведь угадал. :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким ветки что то пропал,видать серьезные закупки ведет.
скоро ведь День рождения. через ..
икра черная, баклажанная.
на меньшее не расчитываю.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то читаю какие то страсти
///Элементы тоталитаризма и цифровизация угрожают демократии в Германии – такое мнение все чаще звучит в немецком обществе. Новый "полицейский закон" в Баварии, вероятность массовой безработицы из-за цифровизации и необходимость введения безусловного базового дохода – важные темы дискуссий немецких экономистов, политиков и философов.//

///25 мая в Баварии, несмотря на многочисленные акции протеста, вступил в силу так называемый новый "полицейский закон" (Polizeiaufgabengesetz). Это самый строгий полицейский закон с 1945 г. Он позволяет полиции проводить превентивные скрытые действия не только в случае имеющейся опасности, как это было до сих пор, но и опасности потенциальной.
Определять эту степень будут сами полицейские. Это значит, что полиция сможет без ведома граждан просматривать их электронную переписку и прослушивать телефонные разговоры. Без разрешения суда будет проводиться слежка или ДНК-тесты, тогда как раньше такое разрешение было необходимо. Многие считают, что новый закон практически стирает разницу между полицией и секретными службами, а также противоречит принципам демократического государств////

ну как вам цифровизация?
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


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Сообщений: 34
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало через два часа. Ну может Виктор еще не будет спать
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4538
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова о футболе.
Киевский финал Лиги чемпионов впервые за 38 лет не соберет аншлаг

Злая звезда Паниковского опять сказалась
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну может Виктор еще не будет спать

Думаю,Александр,что - не будет...
Но кто знает,тяжёлый день был сегодня... :lol:
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