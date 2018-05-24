Цитата: Сыкымы:

для устранения этой проблемы не требуется специального образования и профессиональных навыков - это может сделать практически любой трудоспособный человек;

2) также не требуется значительных материальных вложений и трудозатрат - вышел на полчасика

Нет.

Ты много ошибаешься.

Специальность и навык даже при махании ломом быть обязано..

Иначе ты себе выколишь им глаз, подскользнувшись, либо другому.

Либо не уберешь льдинки после долбешки, а это на много опасней чем голимый лед, потому что расслабляешься, не ожидаешь..

Бабуски благодарные особенно, тазовые кости слышал как у них хрустят на крылечке при падании?

Бац и об рядом стоящие получни шею свернул пробегавший ребенок..

Так же понадеявшийся на непроыессиональную долбешку..

И трудозатраты тоже есть.

Либо ты с утречка опоздаешь на целых два часа на работу и тебя в лучшем случае лишат премии, или если ты бизнесмен, недополучишь за это какую то прибыль, за данное время..

Ну и лично, торопиться будешь, гололед, авария, очнулся Гипс..