Цитата: 112:

Но скажу, в большей части нашей жизни дело совсем не в пальце, в его размере, вялости либо упругости..

Дело по существу любого вопроса в Результате..

По существу - дело в шуруповёрте... Если бы не он - никто бы и внимания не обратил на такую мелочь. Но ты сам заострил, а потом затупил.