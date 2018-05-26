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§ NG.kz
Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с чиновниками и руководителями коммунальных предприятий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32703
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На круглом столе, организованном местным обкомом Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), пять докладчиков в течение двух часов рассказывали о своих успехах и проблемах, а также отвечали на вопросы общественности
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§ seroff
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 26.05.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрев на фото я пришёл к выводу что все эти ребята в теме, акромя населения
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* 112
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12220
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Коммунисты..
Где же вы были в году 1985м..
Где были, когда эти 6 лет Советский Союз мучался в предсмертной агонии от ядовитого укуса капитализма..
Теперь вот колонками в нескольких деревушках занимаемся..
Масштабы то..
Масштабы уже не те..
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* Сыкымы
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
Сыкымы


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Сообщений: 109
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где же вы были в году 1985м..

Опачки! С какого перепуга так сразу переобулся - "мы" на "вы" сменил?
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* 112
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12220
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
какого перепуга так сразу переобулся - "мы" на "вы" сменил?

Я учился в школе и мне нравилось слушать песни модерна токинга..
Сразу говорю где я был..
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