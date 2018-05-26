112 Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12220

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:56 Да уш..

Коммунисты..

Где же вы были в году 1985м..

Где были, когда эти 6 лет Советский Союз мучался в предсмертной агонии от ядовитого укуса капитализма..

Теперь вот колонками в нескольких деревушках занимаемся..

Масштабы то..

Масштабы уже не те..