Цитата: 112:

Я говорю о другом если ты не понял, о правилах

А я тебе всё о том же - шкнишь на каждом углу и в каждой ветке, хуже старой бабки!!! То тебе не так, это - не эдак! Ты мужик или где? Что ты ноешь постоянно? Не знаешь, как привлечь к себе внимание? Новость - не народная!!! Ну всё пропало!

"А царь-то - ненастоящий!!!" (с)



[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.05.2018 - 14:02]