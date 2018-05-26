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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 809 из 809«1...807808809
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Виктор,тебе такие имена известны- LILLILEWIN, Ширнин, Кривко...

Нет, Алекс. Незнакомы они мне... :lol:
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет, Алекс. Незнакомы они мне..


значит через кого то в ленте. .
после вчерашней твоей оценки оценили те же фото в музее.
вдруг.
один из них правда мой одноклассник. живет в Германии.
но он сто раз это уже видел. и оценивал.
у него сегодня кстати день рождения, позвоню ему попоздже.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все готовы? За кого? ⚽😃👍

Лига чемпионов. Финал. "Реал" против "Ливерпуля"
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Лига чемпионов. Финал. "Реал" против "Ливерпуля"

Реал - Чемпион... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вау....
Потдержал!!!
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Все готовы? За кого?


смотреть конечно будем.
но вот за кого..
пока не имею ответа. по причинам разным.
некоторые могут вызвать реакцию неадекватную.
со стороны некоторых.
хотя все таки за испанцев. англичане не то ..сейчас..как нация.
факты.
"реальные ", болельщики реала вообще не приедут.
задрали им по 8000е за полтора дня проживания.
"ливерпульцев" вчера уже иззбили, крики , знаки и руки показывали.
не, я хабар не читаю, разные источники.
так что буду смотреть просто футбол.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Реал - Чемпион...


ТОБОЛ_Чемпион, если что.
ну край Московское "Динамо" в мои времена.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну край Московское "Динамо" в мои времена.

Так ты член общества "Динамо" - был?... :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Тогда уже "Энергетик" ;-)
За то что творят на самостийной перед финалом читал и видел.
Запад в шоке. :lol:
Теперь будут знать ху из ху, не понаслышке или лживых сми.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ептыть.
Карим Бензема на второй минуте с 18 метров в угол!
Лорис Кариус только проводил глазами.
Вот это начало!
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.05.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
после вчерашней твоей оценки оценили

А чё это междусобойчик устроили,а меня не узяли :-(
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так ты член общества "Динамо" - был?.


ну тыже знаешь.. реми..свиная рулька..
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
dXxzy8
Кстати, новая кустанайская мода.
Куда там грациям и пляжным майкам.
К народу надо ближе быть.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А чё это междусобойчик устроили,а меня не узяли


ну думали, раз Ак-Барс не вышел в финал лиги чемпионов.
шутка.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, новая кустанайская мода.


сначала хотел сказать- идет на работу.
подумал.
возвращается с работы утром. так правильно.
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