alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12126





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 20:14 Цитата: Обликоморале:

Все готовы? За кого?



смотреть конечно будем.

но вот за кого..

пока не имею ответа. по причинам разным.

некоторые могут вызвать реакцию неадекватную.

со стороны некоторых.

хотя все таки за испанцев. англичане не то ..сейчас..как нация.

факты.

"реальные ", болельщики реала вообще не приедут.

задрали им по 8000е за полтора дня проживания.

"ливерпульцев" вчера уже иззбили, крики , знаки и руки показывали.

не, я хабар не читаю, разные источники.

так что буду смотреть просто футбол.