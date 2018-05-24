/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набережная слева от моста по Тәуелсіздік.
Читать новость

§ 112
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тех самых пор, когда я плачу деньги в ПКСК и посещаю заседания ПКСК для управления собранными деньгами.
По существу есть что сказать?

Смею тебя немного разочаровать..
Это совершенно не так..
И к личному имуществу это не имеет абсолютно никакого отношения..
Ровно то же самое что и данный мусорный контейнер, за услугу которого ты так же платишь деньги и по всей видимрсти пока не посещаешь их мероприятия..
Профайл

§ Медный
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нечего сказать, я так и понял
Профайл

§ Сыкымы
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну перед входом в подъезд скользко и твой ребенок может голову там поломать..
Ты будешь ждать целый день уборщика и пальцем не пошевелишь, чтоб хотя бы копеешной чуток соли туда насыпать?

Всё правильно. Не буду ждать, пока у дворника очередь дойдёт до моего подъезда и пойду сам лёд отдолблю, или соли насыплю. Хороший пример, но с маленькими оговорками:
1) для устранения этой проблемы не требуется специального образования и профессиональных навыков - это может сделать практически любой трудоспособный человек;
2) также не требуется значительных материальных вложений и трудозатрат - вышел на полчасика, ломиком потюкал вполсилы - и готово.
Профайл

§ Сыкымы
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112: Если каждый будет делать свою работу лучше, то мир переменится..

А теперь немного усложним задачу.
Допустим, пришёл ты в магазин, понравился тебе телефончик Xiaomi Redmi 5 plus, продавец тебе его расхвалил и ты уже готов его купить. И тут у тебя возникает вопрос: "А если...?". А продавец тебе в ответ: "Ноу проблем, сэр. Гарантия - целый год!!!". Ты оплачиваешь покупку и уходишь довольный, и все счастливы. Проходит полгода, и - упс - экранчик на телефоне показывает ровно половину изображения. Ты бегом к продавцу (у тебя же год гарантии!), а продавец тебе: "Ну он же половину показывает! А если не нравится, то сделай САМ , чтоб было лучше!".
Твои действия после услышанного?
Профайл

§ 112
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Проходит полгода, и - упс - экра

Во первых..Цитата:
Сыкымы:
Гарантия - целый год!!!".

Во вторых...
А что во вторых?
Ты сомневаешься в мастерстве мастеров Сяоми, куда в Алматы будет вывезен телефон Норд Трейдингом?
Я например знаю, что они сделают его.
Насчет лучше не лучше в третьих..
Как ты заметил, я ни разу не критиковал тех, кто делает данные аппараты..
Вот если бы в течении всех тут лет кричал, мол что они так делают или эдак, то тогда разумеется возникнет этот справедливый вопрос..
Так что для меня тут нет никакой сложности, все наоборот на много проще..
Профайл

§ 112
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
для устранения этой проблемы не требуется специального образования и профессиональных навыков - это может сделать практически любой трудоспособный человек;
2) также не требуется значительных материальных вложений и трудозатрат - вышел на полчасика

Нет.
Ты много ошибаешься.
Специальность и навык даже при махании ломом быть обязано..
Иначе ты себе выколишь им глаз, подскользнувшись, либо другому.
Либо не уберешь льдинки после долбешки, а это на много опасней чем голимый лед, потому что расслабляешься, не ожидаешь..
Бабуски благодарные особенно, тазовые кости слышал как у них хрустят на крылечке при падании?
Бац и об рядом стоящие получни шею свернул пробегавший ребенок..
Так же понадеявшийся на непроыессиональную долбешку..
И трудозатраты тоже есть.
Либо ты с утречка опоздаешь на целых два часа на работу и тебя в лучшем случае лишат премии, или если ты бизнесмен, недополучишь за это какую то прибыль, за данное время..
Ну и лично, торопиться будешь, гололед, авария, очнулся Гипс..
Профайл

§ таноми52
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:


Спорить со 112-м - себя не уважать! У него, что называется, "из пустого - в порожнее". В споре с ним ИСТИНА не родится НИКОГДА!
:lol:
Профайл

§ Сыкымы
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Твои действия после услышанного?

Был поставлен вопрос. Не одному - каждому. Кто хочет ответить прямо и честно - тот отвечает, кто не хочет - тот не отвечает. Кто хочет перевести стрелы - тот сочиняет "отмазки".

[Исправлено: Gljuk, 26.05.2018 - 18:35]
Профайл

§ Сыкымы
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Спорить со 112-м - себя не уважать! У него, что называется, "из пустого - в порожнее". В споре с ним ИСТИНА не родится НИКОГДА!

Вот с этим утверждением я точно спорить не буду! Двумя руками - ЗА!!! :-)
Профайл

§ 112
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
споре с ним ИСТИНА не родится НИКОГДА!

Хм..
Меня всегда интеремовал вопрос Истины..
Что это такое и с чем ее едят?
Это согласно философам Рима, немецким философам, каким то законам Истины?
Что такое Истина и что такое Абсолютная Истина?
Что такое относительная?
Что такое Истина в религии?
Что это?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 2
Всего: 127

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх