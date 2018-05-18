/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 21 из 21«1...192021
§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
Читать новость

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
как помогли - деньжат подкинули для покупки? И ты теперь долж

Хм..
Ты мне напоминаешь мне меня более молодого и сильного, когда я не видел дальше собственного носа, обращая внимание на то что перед ним, на какие то буквы, например слово "ты" в данной теме.
Цеплялся за это, тормозя при этом свое развитие..
Но иногда все же стоит пытаться посмотреть как ты выглядишь не внутри, а как снаружи, например как тебя видят с туманности Андромеда, и скажу, ученые до сих пор не пришли к единому мнению..
Иногда нужно читать не слово и не предложение.
Иногда даже текст одного комментария тебе ничего не даст.
Иногда нужно видеть их как с той галлактики, Андромеды, которая несется к нам на большой скорости и мы к ней и с которой обязательно закрутимся в смертельном танце несколько позже..
А потому нужно пытаться смотреть на себя, как ты выглядишь в объеме, в целостной ситуации мельчайших деталей..
И отвечая на твой вопрос, скажу, они дали мне не деньги, деньги это временный инструмент, непостоянный, зависящий от той или иной ситуации, и потому весьма не значительный..
Они дали мне нечто большее, Надежду, точку опоры, они предоставили мне некую лестницу, благодаря которой я не опускаюсь так низко уже продолжительное время и нахожусь на плаву в личном материальном плане..
А это брат дороже денег, которые ты можешь просто профукать..
И да, говоря слово "ты", в некоторых ситуациях не личное, а обобщенное..
Не хватало мне еще чтоб ты гонялся за мной по форуму в поисках вида с Андромеды..
Профайл

§ kbkz1980
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Знаешь, каждый видит по своему свое нахождение здесь, в коей то мере я с тобой согласен.. Я например честным и порядошным человеком себя чувствую, не пытаюсь принизить собственное достоинство.


А вот этим персонажем ты себя не видишь?

Профайл
Ответить 
Страница 21 из 21«1...192021
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 2
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх