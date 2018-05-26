/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 751 из 752«1...749750751752»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, моя помощь в его поиске увенчалась Успехом..
Теперь можно писать ему в личку..

http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=8507
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Там я еще был 111м оказывается..
Целых Семь лет прошло, а как один миг..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Так прошмонал бы соседсие почтовые ящики, а

Квартира на одной лестничной площадке, надо будет и от себя принесем..
Там же без пива, рыбы и спиртного..
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1240
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Поздравляю с ПП 8-)
Профайл

* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.05.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого, Марик, так тулпар в честь ПП был? ТЫ знал что ли о внеочередном присвоении? :-o
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем спасибо.
Работаю..
Просверливаю какие то дырочки..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставлю сеткодержалку..
Ну и погода же, дождь опять идет..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все..
Дело сделано..



Это я к тому, что настоящий профессиональный комментатор как мы с вами, обязан хорошо работать и тем не менее профессионально писать комментарии в это время..
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.05.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаешь, настоящий мужчина не кичится,что забил 2 гвоздя,а вот для тебя это видимо подвиг.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Понимаешь, настоящий мужчина не кичится,что забил 2 гвоздя,а вот для тебя это видимо подвиг.

Согласен.
Такую сетку забил впервые в жизни у себя.
Точнее третий раз, еще на квартирах проделывал такой трюк..
Для меня это подвиг..
Причем экономического плана, это Экономия..
То ли 5 тысяч, то ли 2200 на все про все..
Я прежде всего об этом..
С трех сеток экономия примерно 5 или 6 тысяч.
И да, наконец то узнал что такое внутренняя сетка.
Стоимость ее от 6ти тысяч, но когда сам заказываешь, примерно 4..
Наставил тоже я их, первые этажи с решетками, куда сложно подлезть, и пятые, гдн очень страшно вылазить с окна и ставить держалки, никто не отменял..
С внутренних, заказывал 3 штуки тоже тысяч 6 минимум экономия..
Думаю этим не грех поделиться..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот современное чудо, которое еще не поставил, внутренняя сетка..



Об этом я тоже никогда не знал..
Стоит вдвое дороже, но безопасней так сказать для установки.
Пока не знаю если сетка порвется, не пробовал туда простую сетку вставлять, но думаю ничего сложного..
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1626
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.05.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для вытряхивания всяких пледов, ковриков и кому то пыль от пылесосов как нибудь вечерком..

И "это" учит нас, как надо жить...Финиш. Привык жить по свински, ещё и гордится этим. Для этих целей существуют пылесосы и стиральные машины с разнообразными химчистками. Не благодари за столь ценное для тебя открытие. Ну а то, что мусор из пылесоса надо выкидывать в мусорные контейнеры, для тебя равносильно открытию Ньютоном закона всемирного тяготения?!

[Исправлено: Gljuk, 26.05.2018 - 17:51]
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
рик, так тулпар в честь ПП был? ТЫ знал что ли о внеочередном присвоении

Готовился зараннее так сказать.
Скрупулезно после девяти тысяч! модерируемых комментариев на этом нике, начал с 23.05.18 считать свои комментарии..
Профайл

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Обликоморале:
Можно флуд и оффтопик переименовывать в инста & ок
Это нужно спросить у автора темы у ника Ветера..

А это чья тема?
Цитата:
211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Профайл

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Готовился зараннее так сказать.
Скрупулезно после девяти тысяч! модерируемых комментариев на этом нике, начал с 23.05.18 считать свои комментарии..

Хосспади! Кто о чём, а шелудивый про баню... Вот заботы у человека - свои комменты считать. Не дай бог докатиться мне до такого...
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 751 из 752«1...749750751752»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Dron, Алиса

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 2
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх