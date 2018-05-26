Цитата: kbkz1980:

Понимаешь, настоящий мужчина не кичится,что забил 2 гвоздя,а вот для тебя это видимо подвиг.

Согласен.

Такую сетку забил впервые в жизни у себя.

Точнее третий раз, еще на квартирах проделывал такой трюк..

Для меня это подвиг..

Причем экономического плана, это Экономия..

То ли 5 тысяч, то ли 2200 на все про все..

Я прежде всего об этом..

С трех сеток экономия примерно 5 или 6 тысяч.

И да, наконец то узнал что такое внутренняя сетка.

Стоимость ее от 6ти тысяч, но когда сам заказываешь, примерно 4..

Наставил тоже я их, первые этажи с решетками, куда сложно подлезть, и пятые, гдн очень страшно вылазить с окна и ставить держалки, никто не отменял..

С внутренних, заказывал 3 штуки тоже тысяч 6 минимум экономия..

Думаю этим не грех поделиться..