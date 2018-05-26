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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, моя помощь в его поиске увенчалась Успехом..
Теперь можно писать ему в личку..

http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=8507
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:41
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Там я еще был 111м оказывается..
Целых Семь лет прошло, а как один миг..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Так прошмонал бы соседсие почтовые ящики, а

Квартира на одной лестничной площадке, надо будет и от себя принесем..
Там же без пива, рыбы и спиртного..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1240
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Поздравляю с ПП 8-)
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4119
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.05.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого, Марик, так тулпар в честь ПП был? ТЫ знал что ли о внеочередном присвоении? :-o
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем спасибо.
Работаю..
Просверливаю какие то дырочки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставлю сеткодержалку..
Ну и погода же, дождь опять идет..
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Страница 751 из 751«1...749750751
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