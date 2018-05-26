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§ NG.kz
Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьеру-министру РК Бакытжану САГИНТАЕВУ при посещении недавно созданной в Костанае индустриальной зоны представили инвестиционные проекты, которые заявлены для реализации на ее территории. И похоже, что увиденное произвело впечатление на главу правительства.
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§ Алиса
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4118
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.05.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнилась показуха на химзаводе ...
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§ Медный
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2259
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предложило до 2012 года организовать

опоздали чутка

Цитата:
В него до 2012 года предполагается вложить 81 млрд

машина времени оказывается существует :lol:

[Исправлено: Медный, 26.05.2018 - 11:07]
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§ Медный
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2259
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

"Иных уж нет, а те далече" (с)
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§ Обликоморале
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4523
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чоуж сэз, давайте сразу офшорной сделаем, всю область.
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§ Тимур Гафуров
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 360
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 26.05.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
машина времени оказывается существует

исправлено. спасибо
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