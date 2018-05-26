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§ NG.kz
На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать невозможно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 26 мая, на редакционный WhatsApp сообщила читательница под ником Жители Восточного. И прислала видеоролик в подтверждение своих слов.
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§ dandiv
Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.05.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как понять лог засыпали? :-o Их наоборот чистят, чтобы вода спокойно уходила
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