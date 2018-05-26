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§ NG.kz
Хорошие новости для автомобилистов: новые поправки МВД вступают в силу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел напомнили об изменениях, которые коснутся казахстанских автолюбителей. Среди новшеств отмена прохождения техосмотра при перерегистрации и сокращение срока изготовления дубликатов.
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§ alex_60
Re: Хорошие новости для автомобилистов: новые поправки МВД...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проверено- мин нет.
поменял сегодня водительские права за полтора часа без справки медкомиссии.
пошлина, удостоверение личности, старые права. все.
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