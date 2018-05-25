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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.05.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что плохо в этом согыме, то сала много, даже если берешь не жирную..

И в этом ты - дилетант.
Цитата:
112:
Сало откинуть то получится по 1600..

Это - если выкинуть. Если знаешь как употребить, то в целом по 800.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Опасный и тяжелый труд профессионального комментатора..

Да уж под пулями писать приходится 8-) Цитата:
112:
Кстати когда то мы тут были вдвоем с Доцентом, Чезахрен и один гость..

Да представляю, веселуха, в плане дискуссий та ещё была :lol:
Хотя от чего ушли к тому ипришли :-x Цитата:
112:
Это Родина моя, и делить ее нельзя..

Язык бы хоть выучил, прежде чем слофразами разбрасыватьсяЦитата:
112:
Это был Тулпар..

Тот что на фото?
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.05.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То то я тебя не могу припомнить

Мне вобщем то по барабану, можешь ты меня запомнить или нет. Или ты себя звездой уже возомнил? По мне так просто завсегдатай в колпаке с бубенцами!

[Исправлено: Dron, 26.05.2018 - 00:05]
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Мне вобщем то по барабану, можешь ты меня запомнить или нет. Или ты себя звездой уже возомни

Хех..
Это то тут причем?
А что, тебя должен всегда помнить что ли?
Как и любого другого?
По моему это ты пытаешься себя возвысить, чтобы помнили..
А по барабану там тебе или нет..
Так я что ли напрашиваюсь к тебе как то?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотя от чего ушли к тому ипришли

От чего ушли и к чему пришли?
Тебе лично кто то тут мешает профессионально комментировать статьи?
По поводу знания не знания русского языка, эти слова..

- Это Родина моя
И делить её нельзя
Это матушка Россия
Это русская земля...

Можешь ты это лично сказать Вике Цыгановой?
Вы там вообще в Германии, русской культурой как и русским творчеством вообще не интересуетесь?
Почему тогда эти претензии ко мне?
Кто кто, но русский я по лучше по крайней мере многих тут знаю..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, не нужно там подливать керосина в огонь ..
Говоря - Это что?, я говорю что это за Грязное белье там насобирал..
А не про доктора либо еще про кого то..
Вопрошая об этом, я вообще не понимаю, как нормальный вроде с виду мужик, вообще идет на такую низость..
Да, давние обиды какие то, как у некоторых пользователей, ради которых собирают какое то Г, мужики..
Настоящие воины..
Интернета разумеется..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2259
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспоминаются мне восторженные выкрики о нашей девочке, которая на Украине запела всем на удивление...


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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4523
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Данэлия и до Украины, пела всем на удивление. :-P
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2259
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Данэлия и до Украины, пела всем на удивление.

да, может я не в теме... но не слышал ни от кого о ней до того самого момента :lol:
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29157

В принципе тренд в видео показан, что лично для меня подтверждается реальностью, которую я наблюдаю :-)

[Исправлено: Медный, 26.05.2018 - 10:48]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4523
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

А что обязательно на форуме надо было тогда обозначить это?) Я вроде был в той ветке, но флудил о другом. :lol:
А так девочка давно засветилась на песенных конкурсах. Например, в России. И вроде даже с Валерией вместе пела, точно не помню.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Вот когда нет меня , сюда никто не пишет..
Как только появляюсь
- Караул, он отбирает у нас хлеб и не дает писать!
Уже и с русским творчеством меня попрекнуть успели, то есть Вику Цыганову..
Да уш..
Вижу что с бригадой от Уважаемых кашки не сваришь..
А потому буду только профессионально комментировать статьи, ничего личного с этой быстровступившей бригадой не хочу иметь..
Хорошо что другие тролли пока заняли статус наблюдателя..
Кто есть кто как говорится..
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