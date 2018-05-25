elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12108





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1236

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:18 Цитата: CHINOIS:

о, ты уже принял?

Ну тут ты мимо, я да люблю пару бокальчиков вина, на сон грядущий. Но Драг ни ни. Так что зря ты на него так