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Куратор темы: drakon
§ CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Фиолетовое дерево... :lol:

о, ты уже принял?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13866
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
о, ты уже принял?

Ваще не принимаю - для сведения... :lol:
Посмотри ком.104.Видишь фиолетовое дерево?
Нет? Значит уже - накатил... :lol: :-o
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
о, ты уже принял?

Ну тут ты мимо, я да люблю пару бокальчиков вина, на сон грядущий. Но Драг ни ни. Так что зря ты на него так :-x
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13866
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для дальтоника фиолетовое дерево

ещё раз... :-o
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