Цитата: Обликоморале:

Ты что уже забыл, что в комментарии #261 написал.

Напомнить?

Что я кого то очерняю в личке.

Ты там совсем что ли или поехало что то не туда?

Тебе лично это кто говорил?

Тебя там вообще не было и речь говоря "ты", шла собственно обобщенно о людях..

Русский язык, с ним, как у тебя?

И не нужно тут перевирать, если поругаться больше не с кем..

Если заметил, обобщенный прием "ты", "они", еще там какой то, лично не имеет у меня ничего общего с тем, с кем веду беседу..

Ты может быть и я и они в данном случае.

Это своеобразная форма предложения в русском языке.

Так что давай лично то не будем тут..