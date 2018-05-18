/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 19 из 19«1...171819
§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
Читать новость

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не чего мне личку засорять своим нытьем, претенз

При чем тут ты со своей личкой?
Мне она даром не нужна..
Говорю о жалобах в личку к администрации.
Я не сторонник этого..
Я люблю это делать глядя прямо в глаза и не отрывая взгляда и пусть знают все, если на то пошло..
Тихо и втихоря за глаза жаловаться администрации не могу..
Это не мое..
Ты не админ к слову..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну так ты это и предъявляй тем кто это делает.
Ко мне какие претензии?
Или у тебя уже в привычку вошло голословно пороть что не попадя.
Следи за своим языком.
А то реально уже что то путать начал.
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ко мне какие претензии?

А где ты их увидел по отношению к себе?
Ты администратор?
Профайл

§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты не юли, попался на лукавстве и лжи, удар держи.
Еще раз повторяю, думай прежде чем пишешь.
А то я не я, включил ду...ка
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты не юли, попался на лукавстве и лжи, удар держи.

Да шо ты все лично и лично?
Ты меня обсуждать тут хочешь или профессиональные обязанности нашего работодателя так сказать и нас?
Тема тут обо мне лично?
Еще раз, что то хочешь личное обсудить, милости просим в специально отведенные для этого места.
Тут мы, по крайней мере я, обсуждаю Общие, в объеме проблемы, более широкие и потому некоторым образом наболевшие так сказать, пока для этого есть возможность..
Получить боле менее какую то реакцию и она к твоему сожалению не твоя..
А лично пересекаться будем еще часто, но еще раз, в специально отведенных для этого темах..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты что уже забыл, что в комментарии #261 написал.
Напомнить?
Что я кого то очерняю в личке.
Ты если за слова свои ответить не можешь, не лги тогда публично.
Так понял?
Или тебе напомнить как ты ДС слил.
Потом аж потерялся с форума.
Вот это чиста правда. :lol: :lol: ;-)
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты что уже забыл, что в комментарии #261 написал.
Напомнить?
Что я кого то очерняю в личке.

Ты там совсем что ли или поехало что то не туда?
Тебе лично это кто говорил?
Тебя там вообще не было и речь говоря "ты", шла собственно обобщенно о людях..
Русский язык, с ним, как у тебя?
И не нужно тут перевирать, если поругаться больше не с кем..
Если заметил, обобщенный прием "ты", "они", еще там какой то, лично не имеет у меня ничего общего с тем, с кем веду беседу..
Ты может быть и я и они в данном случае.
Это своеобразная форма предложения в русском языке.
Так что давай лично то не будем тут..
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Или тебе напомнить как ты ДС слил.

Это что такое?
Напомни, пожалуйста..
Как это я кого то там куда то слил..
Мне вот интересно очень..
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Выражать недовольствие в открытую, прилюдно, чтоб все видели и знали, в корне отличается от той, что ты выражаешь в личке, пытаясь очернить их, этим самым обелив себя..

Господи..
Сказано на Это..

Цитата:
Обликоморале:
112 и северный простынь, будут сразу писать в Гааг


Ты вот лично что то про меня начал талдонить, я сказал обобщенно про тех, кто жалуется в личке Администрации, Начальству, Руководству..
Как хочешь так их и назови..
И теперь жги дальше, какие то грязные вещи про меня набрал..
С тобой все ясно..
Профайл

§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты что уже забыл

Ты бы ещё про совесть спросил :-P Цитата:
Обликоморале:
Или тебе напомнить как ты ДС слил.Потом аж потерялся с форума.

Так яснее писать нужно для интеллектуалов "доктор сизо" чтоб им понятнее было :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 19 из 19«1...171819
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 42
Пользователей: 0
Всего: 42

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх