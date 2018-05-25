/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня во время встречи премьер-министра РК Бакытжана САГИНТАЕВА со студенческой молодежью рассказал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. По словам главы региона, колледжам уже выделено по 30 млн тенге на разработку ПСД.
Читать новость

§ Солнышко
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 25.05.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то фотограф развеселился. Разве такие фотографии главы правительства РК прилично выкладывать в новостях?
Профайл

§ Обликоморале
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

Нормальные фотки, живые 8-)
Зато аким, как усегда, сама сурьезность.
Профайл

§ 112
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Все студенты же выехали учиться в Россию и США?
Откуда еще взялись?
Профайл

§ Медный
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько мне известно Аркалык "загибается". нужно ли там строить ещё здания или лучше здесь построить? насколько оправдано строительство?
Профайл

§ 112
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Насколько мне известно Аркалык "загибается". нужно ли там строить ещё здания или лучше здесь построить?

Если загибается, то исходя из твоей логики нужно там отключить отопление, воду, отрубить электричество, телефон, телеграф...
И вообще обмотать все колючей проволокой..
Профайл

§ Dron
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 25.05.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Насколько мне известно Аркалык "загибается". нужно ли там строить ещё здания или лучше здесь построить? насколько оправдано строительство?

Даже если это не так, там полно высоток, которые можно востановить и сделать общагой.
Но вообще я тоже слышал что моногород вскоре может остаться без комбината.
Профайл

§ elektron
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
то исходя из твоей логики нужно там отключить отопление, воду, отрубить электричество, телефон, телеграф...И вообще обмотать все колючей проволокой..

Про логику можно поподробнее, от куда или из чего, всё это исходит? просто ради интереса 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 0
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх