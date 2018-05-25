Цитата: 112:

Опасный и тяжелый труд профессионального комментатора..

Да уж под пулями писать приходится Цитата: 112:

Кстати когда то мы тут были вдвоем с Доцентом, Чезахрен и один гость..

Да представляю, веселуха, в плане дискуссий та ещё была

Хотя от чего ушли к тому ипришли Цитата: 112:

Это Родина моя, и делить ее нельзя..

Язык бы хоть выучил, прежде чем слофразами разбрасыватьсяЦитата: 112:

Это был Тулпар..

Тот что на фото?