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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.05.18 - 23:58
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Опасный и тяжелый труд профессионального комментатора..

Да уж под пулями писать приходится 8-) Цитата:
112:
Кстати когда то мы тут были вдвоем с Доцентом, Чезахрен и один гость..

Да представляю, веселуха, в плане дискуссий та ещё была :lol:
Хотя от чего ушли к тому ипришли :-x Цитата:
112:
Это Родина моя, и делить ее нельзя..

Язык бы хоть выучил, прежде чем слофразами разбрасыватьсяЦитата:
112:
Это был Тулпар..

Тот что на фото?
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.05.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То то я тебя не могу припомнить

Мне вобщем то по барабану, можешь ты меня запомнить или нет. Или ты себя звездой уже возомнил? По мне так просто завсегдатай в колпаке с бубенцами!

[Исправлено: Dron, 26.05.2018 - 00:05]
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