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§ NG.kz
Велопробег v.2.0 - открыть велосезон со второй попытки попробуют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первый раз в этом году начать велосезон открытым велопробегом планировали 1 мая. Но тогда холодная погода и дожди испортили планы. В этот раз пробег назначили на 27 мая. Сбор участников запланирован на 11 часов утра.
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§ Dron
Re: Велопробег v.2.0 - открыть велосезон со второй попытки...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 25.05.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Велопробег это конечно хорошо. А вот маршрут будет проходить по самой убитой улице города.
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