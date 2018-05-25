Цитата: 112:

Недавно вообще на днях только запомртл что такое Дрон..

По моему мы где то перпсекались там и он меня возненовидел, я это забываю, не могу запоминать..

Новеньких.

Ну во первых не что такое, а кто такой!!! Я за тобой слежу, да ))))

На форуме я зарегистрирован всего 4 года, да, можно считать что новенький. И комментировать особо не люблю, еще и пол тыщи комментов не настрочил то за 4 года, ты такое количество за месяц делаешь, а мне вот как то некогда.

И ненавидеть мне тебя незачто! Просто подбешиваешь иногда)))