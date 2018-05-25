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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вновь тарановские степи..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё, без серых, "мячик" "захватил" флуд. Коняшек фотает, потом ест... Понеслось вообщем ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
всё, без серых, "мячик" "захватил" флуд. Коняшек фотает, потом ест... Понеслось вообщ

Что понеслось и что есть "захватил"?
Я пишу тут как месяц назад, как год назад, как 10 лет назад..
Ровно так же..
Как и буду писать по крайней мере.
Как писали мои предки тут и как будут писать после, мои потомки..
Кто у вас там что то захватывал, сирийцы и ливанцы там что ли у вас в Германии восстали?
У нас все нормально.
Мир, Дружба, Май..
Опасный и тяжелый труд профессионального комментатора..
Все впрочем как всегда..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это моя страна, я ее люблю..
Неужели не можно порадоваться чистым воздухом, сильным ветром и палящим солнцем, знойной степью?
Это Родина моя, и делить ее нельзя..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати когда то мы тут были вдвоем с Доцентом, Чезахрен и один гость..
Всего четверо..
Но нам абсолютно не мешало то, что нас было мало..
Мы все были в тельняшках и раскручивали наш форум по полной..
Так что, кто пришел недавно и кто не знает, как тут было, когда их не было, просим не говорить всякой бесполезной ерунды..
Не поможет..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как писали мои предки тут и как будут писать после, мои потомки..

Этим сказано больше, чем вообще можно было что то сказать! :lol:
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§ 112
Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разделка согыма..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну так поди уже как всегда принял...и понесло коня)))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я не знаю, что от тебя требуют и кто.
Ко мне это не относится.
Раз с тебя требуют и ты признался в этом прилюдно, то значит ты проплаченный.
Теперь об этом знать будет весь форум.
Даже не пытайся оправдываться.
Поздно. ;-)
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3603
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.05.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

И кто это был,ниф-ниф,наф-наф или нуф-нуф :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
кто это был,ниф-ниф,наф-наф или нуф-нуф

Это был Тулпар..
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 25.05.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Недавно вообще на днях только запомртл что такое Дрон..
По моему мы где то перпсекались там и он меня возненовидел, я это забываю, не могу запоминать..
Новеньких.

Ну во первых не что такое, а кто такой!!! Я за тобой слежу, да ))))
На форуме я зарегистрирован всего 4 года, да, можно считать что новенький. И комментировать особо не люблю, еще и пол тыщи комментов не настрочил то за 4 года, ты такое количество за месяц делаешь, а мне вот как то некогда.
И ненавидеть мне тебя незачто! Просто подбешиваешь иногда)))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
форуме я зарегистрирован всего 4 года, д

Уже целых 4 года?
То то я тебя не могу припомнить, да и названия ников на Д несколько, уже путаюсь кто есть кто..
Ну а время, у каждого оно свое..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати от 17ти с чем то кг передней ляшки получилось целых 9 кг сала..
И куда теперь его..
Что плохо в этом согыме, то сала много, даже если берешь не жирную..
Как с гусем практически..
На шашлык осталось совсем не много, минус сало с кожей, минус лопатка, минус ношка..
Килограмм 5 только на шашлык отклали..
Не густо..
Брали по 800 тенге..
Сало откинуть то получится по 1600..
Ничего не понимаю, в магазинах мясо нужно посмотреть по чем..
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.05.18 - 23:54
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 748 из 749«1...746747748749»
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