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§ NG.kz
Радар без предупреждения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выезде из Лисаковска по ул. Ленина в сторону г. Рудного стоит радар. При этом нет никаких предупреждающих знаков.
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§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
что нельзя свои новости по "васапу" отправлять. А раз по "васапу" новость передана - значит и переданы права журналистам на её

Еще раз..
У авторской новости должен быть автор, имя, фамилия.
Все остальное не важно и автор по новым правилам обязан зарегистрироваться, а не быть анонимом..
А потому новость считается от редакции..
Ога, по телефону начнем еще отправлять, по азбуке Морзе..
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§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
Что то на фото ну ни как не Лисаковск ,а Рудный выезд или ни кто не заметил? А 112 ? Твой город.

Хех..
Только с тарановских степей и сегодня и позавчера там гонял..
И вправду, Рудный..
Вот что делает анонимная народная новость!
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§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


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Сообщений: 12167
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с другой стороны спасибо анонимному автору с Лисаковска..
Теперь все лихачи будут знать и притормаживать..
А еще ему нужно поставить авто на дороге и моргать всем, мол камерофон стоит..
Я то думаю, чего это в том районе полицейских уже не видать месяца два..
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§ Сыкымы
Re: Радар без предупреждения
Сыкымы


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Сообщений: 92
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.05.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112: Ога, по телефону начнем еще отправлять, по азбуке Морзе..
Отстал ты от жизни. Давно уже все, у кого есть мобильная связь, со смартфона новости и отправляют и принимают :-P А раньше да, ты прав, новости по телеграфу отправляли и телеграфные аппараты на "азбуке Морзе" работали. Не знал? Ну то-то... А знаешь, как аббревиатура "ТАСС" расшифровывается, который был "уполномочен заявить"? Юлиана Семёнова ты не читал, знаю, ну так хоть кинишко смотрел, может быть. Сериал был такой.
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