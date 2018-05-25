Сыкымы Re: Радар без предупреждения #18





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Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:35 Цитата: 112: Ога, по телефону начнем еще отправлять, по азбуке Морзе.. Отстал ты от жизни. Давно уже все, у кого есть мобильная связь, со смартфона новости и отправляют и принимают А раньше да, ты прав, новости по телеграфу отправляли и телеграфные аппараты на "азбуке Морзе" работали. Не знал? Ну то-то... А знаешь, как аббревиатура "ТАСС" расшифровывается, который был "уполномочен заявить"? Юлиана Семёнова ты не читал, знаю, ну так хоть кинишко смотрел, может быть. Сериал был такой.