Цитата: Медный:

Насколько мне известно Аркалык "загибается". нужно ли там строить ещё здания или лучше здесь построить? насколько оправдано строительство?

Даже если это не так, там полно высоток, которые можно востановить и сделать общагой.

Но вообще я тоже слышал что моногород вскоре может остаться без комбината.