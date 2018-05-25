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≡ 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32695
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 года вырос за год на 16,9 процента и составил 331,2 тысячи тенге на одного экономически активного жителя. Костанайская область расположилась на 13-м месте списка.
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин... приходится сообщения править - надо клавиатуру другую купить (не всегда клавиши срабатывают :oops: )
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§ Медный
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2252
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
может это и минус, но зато знаешь, что тебе никто ничего не обязан, поэтому делаешь сам.

Знаю теперь к кому обратиться по поводу ямы :lol:
зачётный гараж!!! у меня каркасный без ямы... печаль
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Раз на инструмент раскошелился было, зато потом всем двором к нему ходили. Хорошо машину сохранил, сколько ей уже?

Я свой инструмент никому не даю, ну если только родным и хорошим друзьям. Соседи потом могут не вернуть. Машинка 1980 года у меня, могу в личку написать что сделано ;-)
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Знаю теперь к кому обратиться по поводу ямы :lol:
зачётный гараж!!! у меня каркасный без ямы... печаль

Да без проблем, если будет у меня свободное время - помогу. Правда яма у меня еще короткая (старый гараж то маленький был). Швеллера (верхнюю окантовку) я сделал длиннее авто, но яму пока не удлинил... времени нет (другие дела отнимают время)
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§ elektron
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Я свой инструмент никому не даю, ну если только родным и хорошим друзьям

тогда время другое было, да и дворами как бы жили. просто что то вспомнилось... И ностальгия ;-)
спасибо!
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тогда время другое было, да и дворами как бы жили

Все может быть - время то летит и многое меняется ;-)
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