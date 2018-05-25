dandiv Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по... #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 581

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:04 Цитата: Медный:

Знаю теперь к кому обратиться по поводу ямы

зачётный гараж!!! у меня каркасный без ямы... печаль Знаю теперь к кому обратиться по поводу ямызачётный гараж!!! у меня каркасный без ямы... печаль

Да без проблем, если будет у меня свободное время - помогу. Правда яма у меня еще короткая (старый гараж то маленький был). Швеллера (верхнюю окантовку) я сделал длиннее авто, но яму пока не удлинил... времени нет (другие дела отнимают время)