Цитата: 112:

Видишь, ты живешь по средствам..

Да, согласен! Зачем прыгать выше головы. Авто есть и ладно, я трачу деньги на первоочередные нужды... то что на самом деле необходимо купить

Цитата: 112:

У меня есть не умный родич, наберут в кредит самого дорогого, потом в ломбарды сдают, потом заново..

Сочувствую Не понимаю таких телодвижений

Цитата: CHINOIS:

моим свадебным авто был БМП-2:))))) в кортеже так же присутствовал танк Т-72:))))

Офигенно!!! Смотрелось наверно очень даже круто

Цитата: 112:

А квартиру?

Тот же кредит?

Неа, по дешевке купили старенький домик, который потом доводили до ума... Выравнивание стен гипсокартоном, пол делали двойной с утеплителем, замена окон... ну и много еще чего Зато это постепенно и не влезая в кредиты. Гараж на участке построил (был крохотный) 6на 8 и в высоту почти 3 (Копейка теперь там выглядит ооочень маленькой ). Квартиру не хочу, с детства в частном секторе живу и очень к этому привык. Тем более сейчас строят многоэтажки, что потом машину приткнуть некуда, перегородки фигня - слышно соседей. В своем доме лучше - тишина, никто не шумит, машина в гараже, дача не нужна - свой участок. И потом если где-то что-то прохудилось или поломалось не нужно говорить "куда смотрит акимат", что сейчас по любому поводу пишут... Если что нужно сделать, то делай сам - может это и минус, но зато знаешь, что тебе никто ничего не обязан, поэтому делаешь сам.