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≡ 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32695
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 года вырос за год на 16,9 процента и составил 331,2 тысячи тенге на одного экономически активного жителя. Костанайская область расположилась на 13-м месте списка.
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§ Добринцофф
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6051
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.05.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
К примеру вышла из строя газовая плита, сколько они сейчас стоят? Или холодильник, стиралка...

Чё то вы о каких то мелочах говорите,стиралка газплита.....
Есть вещи поважнее,например Айфон 10 ,ведь не будешь же как лох ходить с 9-ым или 8-ым.
Или кредит на отдых,как вам аааа?Ну а чё ,в конце концов не всегда же работать надо и отдохнуть з\п не большая 80000 всего,а в Турцию слетать хочется один раз же живём.
Ну и самый главный кредит,конечно же на свадьбу,тут даже вопросов быть не может,всё должно быть как у людей,пусть даже через месяц молодые разбегутся ,а кредит будут ещё несколько лет выплачивать.
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§ Алиса
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4116
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.05.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Есть вещи поважнее,например

Добринцофф, прав на 1000% .. Без айфонов и Турций - жизнь считай не жил.. А свадьба - это даже не обсуждается... Костьми ложаться, но в долги влезают...для показухи, чё люди скажут и т.п. В общем, мозг в отключке в эти моменты ))))) Отрезвление приходит позже.)))
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
авто скупают в кредит "чтоб не хуже чем у соседа или родственника"..

Я к примеру до сих пор езжу на "копейке" и не собираюсь пока покупать что-то другое ;-) Отремонтировать могу сам, так как она простая до безобразия. Покупать другую - новые дорогие, да и качество сейчас не очень, а запчасти на них с заоблачным ценником. Другую б/у... как повезет - начнет разваливаться и будет в карман постоянно поглядывать
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12159
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
примеру до сих пор езжу на "копейке" и не

Видишь, ты живешь по средствам..
Но кто то хочет жить здесь и сейчас "как там"..
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12159
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть не умный родич, наберут в кредит самого дорогого, потом в ломбарды сдают, потом заново..
Что он что жена..
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Есть вещи поважнее,например Айфон 10 ,ведь не будешь же как лох ходить с 9-ым или 8-ым.

Знаете обидно да :lol: Я 9 лет с одним и тем же кнопочным телефоном хожу и если сдохнет, то никак не буду покупать никакое яблоко... Платить за откушенное яблоко (бренд) смысла не вижу никакого
Про Турцию ничего не скажу, отдыхать нужно
Цитата:
Добринцофф:
Ну и самый главный кредит,конечно же на свадьбу

Вот этого я не понимаю... Брать кредит, а потом разбежаться
:-x
Моя свадьба была без кредитов, да и свадебное авто было Газель :-) Восторженных взглядов между прочем было больше чем когда кортеж крутых авто с орущими из окон гражданами проезжает :-P
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§ CHINOIS
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
CHINOIS


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Сообщений: 225
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Моя свадьба была без кредитов, да и свадебное авто было Газель

моим свадебным авто был БМП-2:))))) в кортеже так же присутствовал танк Т-72:))))
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12159
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Знаете обидно да Я 9 лет с одним и тем же кнопочным теле

А квартиру?
Тот же кредит?
Например для меня это есть хорошо..
И для многих других..
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Видишь, ты живешь по средствам..

Да, согласен! ;-) Зачем прыгать выше головы. Авто есть и ладно, я трачу деньги на первоочередные нужды... то что на самом деле необходимо купить
Цитата:
112:
У меня есть не умный родич, наберут в кредит самого дорогого, потом в ломбарды сдают, потом заново..

Сочувствую :-( Не понимаю таких телодвижений
Цитата:
CHINOIS:
моим свадебным авто был БМП-2:))))) в кортеже так же присутствовал танк Т-72:))))

Офигенно!!! Смотрелось наверно очень даже круто :-)
Цитата:
112:
А квартиру?
Тот же кредит?

Неа, по дешевке купили старенький домик, который потом доводили до ума... Выравнивание стен гипсокартоном, пол делали двойной с утеплителем, замена окон... ну и много еще чего ;-) Зато это постепенно и не влезая в кредиты. Гараж на участке построил (был крохотный) 6на 8 и в высоту почти 3 (Копейка теперь там выглядит ооочень маленькой ;-) ). Квартиру не хочу, с детства в частном секторе живу и очень к этому привык. Тем более сейчас строят многоэтажки, что потом машину приткнуть некуда, перегородки фигня - слышно соседей. В своем доме лучше - тишина, никто не шумит, машина в гараже, дача не нужна - свой участок. И потом если где-то что-то прохудилось или поломалось не нужно говорить "куда смотрит акимат", что сейчас по любому поводу пишут... Если что нужно сделать, то делай сам - может это и минус, но зато знаешь, что тебе никто ничего не обязан, поэтому делаешь сам.
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати про гараж, вот можете глянуть Гараж для копеечки, это начало... Было продолжение, но были какие-то проблемы на сайте и вторая часть исчезла :-(
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12159
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Кстати про гараж, в

Неплохо..
А мы родичу готовый с Рудного в Костанай привезли..
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§ elektron
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Классно, респект, и всё сам.
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Классно, респект, и всё сам.

Спасибо огромное!!! Я понял, что если хочешь что-то сделать, то делай сам. Особенно после того как мне на авто меняли маслосъемные колпачки - масло жрала, втюхивали что качество фигня, меняли раз пять и тут покупал и заказ с Москвы. После последнего раза разобрал движок - колпачки слетели... :-( их тупо не засаживали как положено, сделал сам (пришлось правда кое какой инструмент купить для этого), и все работает. Также электрики... они и провода в счетчике толком не затягивают (может и есть хорошие спецы, но мне почему-то не попадались:-( ), поэтому счетчик выносил на улицу сам и проводку тоже сам... Даже запломбировать толком не могут, а именно крышку на счетчике ровно одеть не судьба. Было бы быстрее заплатить кому-то, но как многие делают - руки им бы оторвать и засунуть... не буду говорить куда ;-)

[Исправлено: dandiv, 25.05.2018 - 21:28]
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§ elektron
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Особенно после того как мне на авто меняли маслосъемные колпачки - масло жрала,

тут я чайник, должен признаться, батя копейку, после одиннадцатую, перебирал. Раз на инструмент раскошелился было, зато потом всем двором к нему ходили. Хорошо машину сохранил, сколько ей уже?
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Неплохо..

Спасибо!!!
У меня вот есть предложение - на сайте есть полезные номера телефонов по городу Костанай, а если была бы рубрика или тема прикрепленная с услугами по проводимым работам с отзывами пользователей ;-) Думаю было бы полезно очень, как думаете? К примеру отделочные работы, замена окон, натяжные потолки и т.д. Просто объявлений много, но кто на самом деле сделает качественно неизвестно. Зачастую чтобы не терять свое время лучше нанять кого-то, но кто сделает хорошо? Был печальный опыт заказа решеток на окна (давно это было и не помню кого заказывал), но сделали так, что эти решетки потом я буквально монтировкой ломал, чтобы поставить нормальные. Заказывал у фирмы Кавит (вроде так называлась фирма), так вот там качество отличное, даже по просьбе покрасили в белый цвет (естественно за доплату), хотя стандартно они красили серебрянкой

[Исправлено: dandiv, 25.05.2018 - 21:51]
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