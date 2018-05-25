/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 748 из 748«1...746747748
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вновь тарановские степи..
Профайл

* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё, без серых, "мячик" "захватил" флуд. Коняшек фотает, потом ест... Понеслось вообщем ;-)
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
всё, без серых, "мячик" "захватил" флуд. Коняшек фотает, потом ест... Понеслось вообщ

Что понеслось и что есть "захватил"?
Я пишу тут как месяц назад, как год назад, как 10 лет назад..
Ровно так же..
Как и буду писать по крайней мере.
Как писали мои предки тут и как будут писать после, мои потомки..
Кто у вас там что то захватывал, сирийцы и ливанцы там что ли у вас в Германии восстали?
У нас все нормально.
Мир, Дружба, Май..
Опасный и тяжелый труд профессионального комментатора..
Все впрочем как всегда..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это моя страна, я ее люблю..
Неужели не можно порадоваться чистым воздухом, сильным ветром и палящим солнцем, знойной степью?
Это Родина моя, и делить ее нельзя..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати когда то мы тут были вдвоем с Доцентом, Чезахрен и один гость..
Всего четверо..
Но нам абсолютно не мешало то, что нас было мало..
Мы все были в тельняшках и раскручивали наш форум по полной..
Так что, кто пришел недавно и кто не знает, как тут было, когда их не было, просим не говорить всякой бесполезной ерунды..
Не поможет..
Профайл

* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как писали мои предки тут и как будут писать после, мои потомки..

Этим сказано больше, чем вообще можно было что то сказать! :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 748 из 748«1...746747748
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 2
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх