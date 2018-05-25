Цитата: elektron:

всё, без серых, "мячик" "захватил" флуд. Коняшек фотает, потом ест... Понеслось вообщ

Что понеслось и что есть "захватил"?

Я пишу тут как месяц назад, как год назад, как 10 лет назад..

Ровно так же..

Как и буду писать по крайней мере.

Как писали мои предки тут и как будут писать после, мои потомки..

Кто у вас там что то захватывал, сирийцы и ливанцы там что ли у вас в Германии восстали?

У нас все нормально.

Мир, Дружба, Май..

Опасный и тяжелый труд профессионального комментатора..

Все впрочем как всегда..