Цитата: Добринцофф:

Есть вещи поважнее,например Айфон 10 ,ведь не будешь же как лох ходить с 9-ым или 8-ым.

Знаете обидно да Я 9 лет с одним и тем же кнопочным телефоном хожу и если сдохнет, то никак не буду покупать никакое яблоко... Платить за откушенное яблоко (бренд) смысла не вижу никакого

Про Турцию ничего не скажу, отдыхать нужно

Цитата: Добринцофф:

Ну и самый главный кредит,конечно же на свадьбу

Вот этого я не понимаю... Брать кредит, а потом разбежаться



Моя свадьба была без кредитов, да и свадебное авто было Газель Восторженных взглядов между прочем было больше чем когда кортеж крутых авто с орущими из окон гражданами проезжает