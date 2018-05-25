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≡ 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32695
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 года вырос за год на 16,9 процента и составил 331,2 тысячи тенге на одного экономически активного жителя. Костанайская область расположилась на 13-м месте списка.
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§ Добринцофф
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6051
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.05.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
К примеру вышла из строя газовая плита, сколько они сейчас стоят? Или холодильник, стиралка...

Чё то вы о каких то мелочах говорите,стиралка газплита.....
Есть вещи поважнее,например Айфон 10 ,ведь не будешь же как лох ходить с 9-ым или 8-ым.
Или кредит на отдых,как вам аааа?Ну а чё ,в конце концов не всегда же работать надо и отдохнуть з\п не большая 80000 всего,а в Турцию слетать хочется один раз же живём.
Ну и самый главный кредит,конечно же на свадьбу,тут даже вопросов быть не может,всё должно быть как у людей,пусть даже через месяц молодые разбегутся ,а кредит будут ещё несколько лет выплачивать.
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§ Алиса
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4116
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.05.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Есть вещи поважнее,например

Добринцофф, прав на 1000% .. Без айфонов и Турций - жизнь считай не жил.. А свадьба - это даже не обсуждается... Костьми ложаться, но в долги влезают...для показухи, чё люди скажут и т.п. В общем, мозг в отключке в эти моменты ))))) Отрезвление приходит позже.)))
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
авто скупают в кредит "чтоб не хуже чем у соседа или родственника"..

Я к примеру до сих пор езжу на "копейке" и не собираюсь пока покупать что-то другое ;-) Отремонтировать могу сам, так как она простая до безобразия. Покупать другую - новые дорогие, да и качество сейчас не очень, а запчасти на них с заоблачным ценником. Другую б/у... как повезет - начнет разваливаться и будет в карман постоянно поглядывать
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
примеру до сих пор езжу на "копейке" и не

Видишь, ты живешь по средствам..
Но кто то хочет жить здесь и сейчас "как там"..
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть не умный родич, наберут в кредит самого дорогого, потом в ломбарды сдают, потом заново..
Что он что жена..
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Есть вещи поважнее,например Айфон 10 ,ведь не будешь же как лох ходить с 9-ым или 8-ым.

Знаете обидно да :lol: Я 9 лет с одним и тем же кнопочным телефоном хожу и если сдохнет, то никак не буду покупать никакое яблоко... Платить за откушенное яблоко (бренд) смысла не вижу никакого
Про Турцию ничего не скажу, отдыхать нужно
Цитата:
Добринцофф:
Ну и самый главный кредит,конечно же на свадьбу

Вот этого я не понимаю... Брать кредит, а потом разбежаться
:-x
Моя свадьба была без кредитов, да и свадебное авто было Газель :-) Восторженных взглядов между прочем было больше чем когда кортеж крутых авто с орущими из окон гражданами проезжает :-P
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§ CHINOIS
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
CHINOIS


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Сообщений: 225
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Моя свадьба была без кредитов, да и свадебное авто было Газель

моим свадебным авто был БМП-2:))))) в кортеже так же присутствовал танк Т-72:))))
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12157
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Знаете обидно да Я 9 лет с одним и тем же кнопочным теле

А квартиру?
Тот же кредит?
Например для меня это есть хорошо..
И для многих других..
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