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Добринцофф:
Есть вещи поважнее,например Айфон 10 ,ведь не будешь же как лох ходить с 9-ым или 8-ым.
Знаете обидно да Я 9 лет с одним и тем же кнопочным телефоном хожу и если сдохнет, то никак не буду покупать никакое яблоко... Платить за откушенное яблоко (бренд) смысла не вижу никакого
Про Турцию ничего не скажу, отдыхать нужно
Цитата:
Добринцофф:
Ну и самый главный кредит,конечно же на свадьбу
Вот этого я не понимаю... Брать кредит, а потом разбежаться
Моя свадьба была без кредитов, да и свадебное авто было Газель Восторженных взглядов между прочем было больше чем когда кортеж крутых авто с орущими из окон гражданами проезжает