Цитата: Сыкымы:

что нельзя свои новости по "васапу" отправлять. А раз по "васапу" новость передана - значит и переданы права журналистам на её

Еще раз..

У авторской новости должен быть автор, имя, фамилия.

Все остальное не важно и автор по новым правилам обязан зарегистрироваться, а не быть анонимом..

А потому новость считается от редакции..

Ога, по телефону начнем еще отправлять, по азбуке Морзе..