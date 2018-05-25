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§ NG.kz
Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж "НГ" о последнем звонке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32695
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 25 мая, в костанайских школах прозвенел последний звонок. В школе-лицее № 1 торжественное мероприятие началось в 10:00 с выхода выпускников. К этому времени их родители уже заполнили двор.
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§ Victor Yang
Re: Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10659
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эххххх!!! Всё у них впереди!
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§ alex_60
Re: Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Эххххх!!! Всё у них впереди!


знать бы еще что означает это ВСЕ.
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§ Змея Подколодная
Re: Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.05.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В добрый путь! В страну, которая студенчеством зовется!)
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§ Victor Yang
Re: Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10659
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
знать бы еще что означает это ВСЕ

Это от головы зависит.
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