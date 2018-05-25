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≡ 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 года вырос за год на 16,9 процента и составил 331,2 тысячи тенге на одного экономически активного жителя. Костанайская область расположилась на 13-м месте списка.
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§ Обликоморале
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, я не какому банку не должен :lol:
И таких знакомых у меня много, кто в потребительские кредиты вообще не ногой.
Тогда если считать реально, сумма кабалы у закредитованных намного больше.
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня на сегодня долг примерно по потреб 220 тысяч то что в магазине техника.
240 тысяч это осталось, 4 года назад миллион брал..
Итого примерно 560 тысяч..
Ну ипотеки пару штук еще если еще миллиона 2..
Но их не считаем как вроде?
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§ Медный
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайская область расположилась на 13-м месте списка. Здесь объем потребительской задолженности на одного экономически активного жителя составил 140,3 тысячи тенге. Это 1,2 месячных оклада при средней зарплате 114,8 тысяч тенге.


Так! Вот это новости! а с расценками на "средний труд" подвинулись... 115 тысяч :-) заместо 150+

Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит :lol:
Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью"

П.с. Граждане не берите кредиты, будьте грамотными потребителями :lol:
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда хаты накупал, в кредит залез на 60 тысяч долларами..
250 тысяч в месяц, это что то..
Курс 120 или 150 тогда был или так менялся..
Лет 12 назад было..
Тогда это конечно были не деньги..
Всего лишь три квартиры в Рудном или полторы в Костанае однушки в центре..
Сейчас бы 60 штукарей..
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§ alex_60
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
alex_60


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Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне жалко этих людей. наверное в жизни что-то пошло не так.
теперь обогащают банки.
никогда не брал никаких кредитов.
чего и вам желаю.
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§ сайлау курманов
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жадность банкиров не знает границ , намедни сотрудница взяла двести тысяч , а отдаст триста восемьдесят , это шестьдесят % годовых , а прописали 32 , я стал разбираться , выяснилось это страховка , которую клиент должен выкупить ,чего людям парить мозги ?
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реальная зарплата многих ниже указанной в статье, а значит если человеку ну просто необходимо что-то купить, а с зарплаты столько не отдашь - жить то на что-то нужно, вот и приходится кредит брать.
К примеру вышла из строя газовая плита, сколько они сейчас стоят? Или холодильник, стиралка... не все бывает подлежит ремонту, а если и подлежит, то бывает стоимость ремонта высока и если техника уже повидавшая виды и отремонтировав может опять выйти из строя, то наверно благоразумней купить новую? Вот и берут кредиты
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
примеру вышла из строя газовая плита, сколько они сейчас стоят? Или холодильник, стиралка...

Все это стоит недорого.
Просто нужно купить, если у соседа диагональ 43, то нужно обчзательно 49 и ни дюймом меньше..
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
жадность банкиров не знает границ , намедн

Господи, да там проценты то мизерные потребительские или в рассрочку дают на 3 месяца или как сейчас акция на 12..
Со ста тысяч на год переплата 13 тысяч..
Это много?
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§ Universer
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 25.05.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит
Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью"

П.с. Граждане не берите кредиты, будьте грамотными потребителями

Кредит - это всего лишь инструмент, и им тоже нужно уметь пользоваться. И в них нет ничего плохого, просто нужно уметь считать :-P
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