Цитата: Обликоморале:

Ты не юли, попался на лукавстве и лжи, удар держи.

Да шо ты все лично и лично?

Ты меня обсуждать тут хочешь или профессиональные обязанности нашего работодателя так сказать и нас?

Тема тут обо мне лично?

Еще раз, что то хочешь личное обсудить, милости просим в специально отведенные для этого места.

Тут мы, по крайней мере я, обсуждаю Общие, в объеме проблемы, более широкие и потому некоторым образом наболевшие так сказать, пока для этого есть возможность..

Получить боле менее какую то реакцию и она к твоему сожалению не твоя..

А лично пересекаться будем еще часто, но еще раз, в специально отведенных для этого темах..