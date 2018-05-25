dandiv Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 570

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:15 Реальная зарплата многих ниже указанной в статье, а значит если человеку ну просто необходимо что-то купить, а с зарплаты столько не отдашь - жить то на что-то нужно, вот и приходится кредит брать.

К примеру вышла из строя газовая плита, сколько они сейчас стоят? Или холодильник, стиралка... не все бывает подлежит ремонту, а если и подлежит, то бывает стоимость ремонта высока и если техника уже повидавшая виды и отремонтировав может опять выйти из строя, то наверно благоразумней купить новую? Вот и берут кредиты