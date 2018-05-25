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§ NG.kz
О гос.символах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш последний звонок,пока с трибуны идут патриотичные речи,на земле.......
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§ Сергей_я
Re: О гос.символах
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как страна относится к детям, так и дети к символам этой страны...
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§ лимон
Re: О гос.символах
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.05.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никогда не понимал такие флажки, то в машинах навешают, то вот на выпускном
что они означают? :-x
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§ 112
Re: О гос.символах
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Туфли что ли у малолеток неправильные?
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