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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Огонёк бы с хреном накрутил

Да чего его крутить, тоже продаётся ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13862
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да чего его крутить, тоже продаётся ;-)

У нас,в русских магазах он называется- "Хреновина".
В субботу - сфотографирую... :lol: :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Смотрю прошёл регистрацию 8-) А я только с работы, прошу прощение за опоздания, если что1 ;-)
У тебя тут сегодня почти как во флуде смотрю. Тем столько, да и страничек не меньше, всего за один день :-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Та мы флуд можем оставить 112, пусть там сам на сам беседует.
А нормальный флуд перенесем к Виктору, он однозначно против не будет.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почуйствуйте разницу.
в кз обсуждают что не обязательно в школу ходить. не царское это дело мол.
в дойчланд- в мае полиция отлавливает в аэропортах школьных прогульщиков.
которые с родителями в отпуск летят, потому что в мае дешевле.
штрафы в зависимости от земли- до 1000 евро.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13862
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
штрафы в зависимости от земли- до 1000 евро.

За то,что дети - не ходят в Школу,могут лишить
и родительских Прав... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Та мы флуд можем оставить 112, пусть там сам на сам беседует.
А нормальный флуд перенесем к Виктору, он однозначно против не будет.


проходили уже этот вариант. через десять минут он уже здесь в деревне будет.
такой культурный и с наивными вопросами, типа, а вас деревья зеленые?
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§ CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


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Сообщений: 223
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вас деревья зеленые?

нет, ля...коричневые и красные, есть еще и фиолетовые....
могу и вам отсыпать, сами увидите:)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Челу просто реального общения не хватает, вот он сутками в тырнете и зависает .
Тут по любому тихо шифером шуршать начинает.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в деревне еще разрешают на дизельных б/у авто ездить?
а то за речкой на некоторых улицах запрещают уже.
дизельные авто б/у почти даром стали у вас.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13862
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в деревне еще разрешают на дизельных б/у авто ездить?

Болтают уже - года 3. Но ещё не запрещали... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3602
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.05.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да шо вы на мальчёнку то набросились
Мне вообще нравиться его засвист
Другое дело если он и в жизни такой
Могу только представить сколь ему за свист всекали :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Болтают уже


а говорил что страница в ок не работает..
вход то ты мой увидел, и теперь всю мою подноготную...
никому не говори.. тайна..
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Страница 807 из 807«1...805806807
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