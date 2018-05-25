Цитата: Обликоморале:

поставил блок на радикал и как стало замечательно, не вижу то что уже порядком поднадоело тут многим))

Я пишу сам по себе и ставлю фоты для себя..

Не для тебя и не для многих..

Ты исходя из своей логики пишешь для меня что ли?

Так же пишешь для себя, так же хочешь быть человечеком, хотя бы тут, так же прячешься от реальной жЫзни в интернете..

И прячешься ты не для других.

Ты это делаешь только для себя лично..

Как и любой другой..

Это есть наш смысл нахождения в интернете, в данном случае на форуме НГ..