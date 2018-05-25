/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Получение водительских прав иностранцами упростили в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Получение водительских прав иностранцами упростили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помимо нового порядка получения прав для иностранцев, упростили также и порядок регистрации транспорта. Об этом сообщил Комитет административной полиции МВД РК на своей странице в Facebook. Изменения вступают в силу 26 мая.
Читать новость

* alex_60
Re: Получение водительских прав иностранцами упростили в...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может пропустил, но новости что с 26 мая для замены водительских прав
не требуется медкомиссия вроде не было здесь.
Профайл

* Обликоморале
Получение водительских прав иностранцами упростили в Казахстане
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 14:48
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале, Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 197
Пользователей: 4
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх