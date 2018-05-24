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≡ «Мне нет прощения», - на процессе по делу об убийстве 15-летей Оксаны Клепиковой дал показания обвиняемый		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мне нет прощения», - на процессе по делу об убийстве 15-летей Оксаны Клепиковой дал показания обвиняемый
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 24 мая, в суде по уголовным делам Костанайской области продолжился процесс по делу Сергея КЛЕПИКОВА, обвиняетмого в убийстве собственной дочери. Свои показания судмедэксперт и обвиняемый.
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§ Медный
Re: «Мне нет прощения», - на процессе по делу об убийстве...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свои показания судмедэксперт и обвиняемый.

?????
Цитата:
гообвинитель.

Проверьте, пожалуйста, статью

[Исправлено: Медный, 24.05.2018 - 19:57]
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§ 112
Re: «Мне нет прощения», - на процессе по делу об убийстве...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12136
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывает такое..
Как у бультерьеров..
Вроде добрые и ласковые собачонки..
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§ Тимур Гафуров
Re: «Мне нет прощения», - на процессе по делу об убийстве...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 359
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 24.05.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Проверьте, пожалуйста, статью

Исправили, спасибо
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§ tsks
Re: «Мне нет прощения», - на процессе по делу об убийстве...
tsks


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 26.02.16
Отправлено: 25.05.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изолировать пожизненно таких особей!!!
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