Цитата: Обликоморале:

Та мы флуд можем оставить 112, пусть там сам на сам беседует.

А нормальный флуд перенесем к Виктору, он однозначно против не будет.



проходили уже этот вариант. через десять минут он уже здесь в деревне будет.

такой культурный и с наивными вопросами, типа, а вас деревья зеленые?