Цитата: dandiv:

Мне вот тоже непонятно зачем возле места установки радаров предупреждающие таблички... Нужно думать что радары стоят везде, тогда соблюдающих скоростной режим станет намного больше

тоже всегда так думал. Смысл вешать радары и предупреждать что они висят? Эото получается что нарушения правил будет выполнятся строго в данном месте и ВСЁ ,в остальных местах можно не боятся и ехать как тебе хочется.

Это как... ну не знаю, к примеру как не мусорить там, где камеры, а где их нет можно засрать все и вся.