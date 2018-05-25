/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Радар без предупреждения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Радар без предупреждения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выезде из Лисаковска по ул. Ленина в сторону г. Рудного стоит радар. При этом нет никаких предупреждающих знаков.
Читать новость

§ drakon
Re: Радар без предупреждения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13861
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял,а зачем тогда - Радар?
Чтобы Юрий перед ним - притормозил?
Проехал без нарушения,а затем опять -
нарушать ПДД?... :lol: :-o
Профайл

§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12136
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор реально что то не то говорит..
Водятелы что, предупреждают детишек, пешеходов, которых давят на смерть, что они разогнались?
Зачем законопослушному гражданину вообще предупреждения?
Это для таких как автор, лихачей, которые недавно сбили в Рудном 5ти летнего ребенка на глазах у матери и в Костанае, прям на тротуаре 13ти летнего пасана..
Профайл

§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12136
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И с каких пор новости автор отправляет по васапу, а не сам пишет их?
Получается это не народные новости, а очередные новости редакции..
А автор обязан сделать регистрацию на сайте и подписаться под данной в этом случае статьей..
Профайл

§ Сыкымы
Re: Радар без предупреждения
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.05.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И с каких пор новости автор отправляет по васапу

С тех самых, как на сайте появился зелёный прямоугольник с номером телефона редакции :-)
Цитата:
112:
А автор обязан сделать регистрацию на сайте и подписаться под данной в этом случае статьей..

Новые правила устанавливаешь? В Уважаемые рвёшься?
Профайл

§ dandiv
Re: Радар без предупреждения
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот тоже непонятно зачем возле места установки радаров предупреждающие таблички... Нужно думать что радары стоят везде, тогда соблюдающих скоростной режим станет намного больше ;-)
Профайл

§ лимон
Re: Радар без предупреждения
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.05.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если я не ошибаюсь, по пр.Абая между остановками 2-й подъем и схи тоже нету таблички о наличие видеофиксации
Профайл

§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12136
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Новые правила устанавливаешь? В Уважаемые рвё

При чем тут новые?
Просто нужно соблюдать свои же законы и правила..
Профайл

§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12136
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и перед логом в районе Океана нет и около круга на Дружбу..
И нормально стали гонять..
Тем более мало кто знает дальность действия их..
Профайл

§ Сергей_я
Re: Радар без предупреждения
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Мне вот тоже непонятно зачем возле места установки радаров предупреждающие таблички... Нужно думать что радары стоят везде, тогда соблюдающих скоростной режим станет намного больше

тоже всегда так думал. Смысл вешать радары и предупреждать что они висят? Эото получается что нарушения правил будет выполнятся строго в данном месте и ВСЁ ,в остальных местах можно не боятся и ехать как тебе хочется.
Это как... ну не знаю, к примеру как не мусорить там, где камеры, а где их нет можно засрать все и вся.
Профайл

* alex_60
Re: Радар без предупреждения
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Мне вот тоже непонятно зачем возле места установки радаров предупреждающие таблички..


////Предупреждающие таблички перед стационарными скоростомерами - следствия трактовки Закона: нельзя без предупреждения лица вести его видео- и/или фотосъемку.
когда таблички ставили желтенькие с предупреждениями, еще действовал Приказ 789 о "скрытом контроле"и в этих табличках смысл был, то сейчас имеем Приказ 455, который дает понять, что можно ничего не ставить. ////
Профайл

§ лимон
Re: Радар без предупреждения
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
зачем возле места установки радаров предупреждающие таблички...


даже с табличками такие камеры без "улова" не останутся )))
Профайл

* Обликоморале
Радар без предупреждения
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 14:44
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале, Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 196
Пользователей: 5
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх