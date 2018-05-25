112 Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по... #4





(Пользователи) Сообщений: 12134

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 11:53 Когда хаты накупал, в кредит залез на 60 тысяч долларами..

250 тысяч в месяц, это что то..

Курс 120 или 150 тогда был или так менялся..

Лет 12 назад было..

Тогда это конечно были не деньги..

Всего лишь три квартиры в Рудном или полторы в Костанае однушки в центре..

Сейчас бы 60 штукарей..